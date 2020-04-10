Саратовская область получит в 2020 году 1 млрд рублей на переселение из ветхого жилья

САРАТОВ, 10 апреля. /ТАСС/. Правительство России выделит свыше 1 млрд рублей в 2020 году на переселение из аварийного жилья в Саратовской области, средства рассчитаны до конца 2021 года. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году Минстрою России бюджетные ассигнования в размере 1 192 200 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи <…> бюджету Саратовской области на реализацию мероприятий по переселению до 31 декабря 2021 года граждан из 29,5 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации до 1 января 2017 года, исходя из недостаточности средств бюджета указанного субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.

В распоряжении отмечается, что субсидии из федерального бюджета будут предоставлены на условиях софинансирования в размере 99% расходного обязательства субъекта Российской Федерации.

Минстрою России поручено заключить соглашение об оказании разовой финансовой помощи бюджету Саратовской области в месячный срок. Согласно документу, контроль за целевым и эффективным использованием средств будет осуществляться до 1 февраля 2022 года.