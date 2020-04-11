Заявки на получение дальневосточной ипотеки за 4 месяца подали более 23 тыс. человек

ТАСС, 11 апреля. Льготные кредиты под 2% годовых в рамках программы "Дальневосточная ипотека" за 4 месяца ее действия получили 6,5 тыс. человек, число поданных заявок превысило 23 тысячи. Спрос на льготную ипотеку сохранятся, сообщили ТАСС в субботу в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

"Прошло четыре месяца с начала реализации программы "Дальневосточная ипотека": уже 6,5 тысяч молодых людей смогли воспользоваться льготным кредитом под 2% годовых. Это очень хороший результат. Если посмотреть на число поданных заявок, которое составляет 23,3 тысячи, то мы видим высокий сохраняющийся спрос на льготную ипотеку", - привели в пресс-службе слова главы АРЧК Сергея Ховрата.

По его словам, программа повысила спрос на жилье на Дальнем Востоке. Он отметил, что сейчас регионы округа прорабатывают с местными застройщиками возможность возвести новые жилищные комплексы, чтобы удовлетворить его. "Программа, таким образом, сможет стать драйвером нового строительства на Дальнем Востоке и придаст импульс экономике [округа]", - считает глава АРЧК.

Как уточнили в агентстве, сейчас в программе участвуют 13 банков. Уже заключены договоры на общую сумму 22,7 млрд рублей. Средний размер кредита составляет 3,47 млн рублей. По данным АРЧК, лидером по числу заключенных договоров является Приморский край, где уже выдано почти 1,8 тыс. льготных кредитов на сумму 6,5 млрд рублей. За ним в рейтинге следуют Бурятия (820 договоров на 1,9 млрд рублей) и Хабаровский край (747 договоров на 2,5 млрд рублей).

Дальневосточная ипотека предоставляется во всех регионах Дальнего Востока с 9 декабря 2019 года. Льготный кредит могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе, и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

О введении льготной ипотеки на Дальнем Востоке заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года. Программа позволяет получить кредит по ставке 2% годовых молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар".