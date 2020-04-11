Правительство одобрило законопроект о назначении управляющей компании дома

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство России одобрило законопроект, согласно которому договор с собственниками будет считаться заключенным сразу с момента назначения органами местного самоуправления временной управляющей компании, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В настоящее время если собственники не могут определиться с выбором управляющей компании или конкурс по ее отбору признан несостоявшимся, органы местного самоуправления сами назначают жителям такую организацию на срок до одного года, а жильцы должны самостоятельно заключить с ней договор. Однако по разным причинам собственники могут этого не сделать, что приводит к проблемам с содержанием дома или обеспечением людей коммунальными услугами, отмечается в сообщении.

Поэтому одобренный законопроект предлагает считать договор с собственниками заключенным сразу с момента назначения им временной управляющей компании. Жильцам дома будет направлено соответствующее уведомление. При этом за собственниками сохраняется право выбрать на общем собрании другую управляющую организацию.

"Такой подход позволит избежать правового вакуума и обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания", - подчеркивается в сообщении.