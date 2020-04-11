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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы: менее 1% строительных работ на жилых объектах нельзя приостановить

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, все приостановленные работы девелоперы смогут возобновить в максимально короткие сроки

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. До 99,9% работ на строительных площадках жилых домов в Москве могут быть остановлены на неделю в соответствии с ужесточением карантинных мер из-за коронавируса. При этом возобновить строительство девелоперы смогут в короткие сроки, сообщила в субботу пресс-служба Москомстройинвеста.

В Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливаются строительные работы на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта.

"Девелоперы заранее проанализировали ситуацию на своих стройплощадках, и на сегодняшний день у них уже есть понимание, какие работы можно на время приостановить, и таких видов работ большинство - до 99,9 %", - приводятся в сообщении слова председатель комитета Анастасии Пятовой.

Она отметила, что все работы, которые будут приостановлены, девелоперы смогут возобновить в максимально короткие сроки, с учетом необходимого увеличения темпов работ. "В Москве на протяжении месяца вводились все новые и новые ограничения, призванные максимально сократить распространение коронавируса. У застройщиков было понимание, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, ограничения коснутся и строек", - сказала Пятова.

По ее словам, в настоящее время в Москве работают 266 застройщиков (80 групп компаний), которые возводят объекты по 513 разрешениям на строительство (по закону о долевом участии). "К сожалению, пока ситуация по распространению коронавируса в стране и в Москве в частности ухудшается, поэтому принятое руководством города решение - это необходимая в нынешних реалиях мера, которая также позволит минимизировать число зараженных", - добавила глава ведомства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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