Эксперт: аренда жилья в России может подешеветь до 25% к середине лета

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Цены на аренду квартир в российских городах могут упасть до 25% во втором квартале 2020 года. Такой прогноз дал ТАСС в понедельник генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"Арендаторам теперь есть из чего выбирать, арендодатели в свою очередь идут на уступки. Они понимают, что сейчас, в дни самоизоляции, найти новых жильцов вместо прежних нереально. Мы ожидаем, что ставки поползут вниз - по итогам второго квартала они могут упасть на 10-25% в большинстве городов", - сказал он.

По словам Луценко, этот процесс начался уже в марте, когда рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильного обвала цен на нефть. Далее добавились последствия режима самоизоляции: иногородние съемщики, переведенные на "удаленку" или лишившиеся работы, стали возвращаться домой, расторгая договоры аренды, часть квартирантов в преддверии финансовых трудностей стали просить скидок и арендных каникул. К тому же, отметил Луценко, предложение на рынке долгосрочной аренды активно пополняется квартирами, ранее сдаваемыми посуточно. Такое жилье в отсутствие туристов и командировочных стало простаивать.

По данным портала "Мир квартир", по итогам первого квартала однокомнатные квартиры подешевели в 30 из 70 крупнейших городах России, двухкомнатные - в 42, трехкомнатные - в 39. Особенно сильно упали ставки в Грозном: однокомнатные квартиры подешевели на 11%, двухкомнатные - на 15%, трехкомнатные - на 10%, а также в Вологде (-9,1%, -10,7% и -13,1% соответственно), Краснодаре (-9,2%, -14,3% и -7%), Симферополе (-5,5%, -11,2% и -12,7%) и Ярославле (-4,4%, -11,6% и -12,3%). В Москве цены на однокомнатные квартиры с начала года упали на 2,8%, на двухкомнатные - на 1,3%, трехкомнатные - 6,3%.

К настоящему моменту съемные однокомнатные квартиры в России в среднем стоят 13,4 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные - 17,8 тыс., трехкомнатные - 23,9 тыс.