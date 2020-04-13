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Число онлайн-обращений в Росреестр Москвы в I квартале 2020 года выросло почти на четверть

За этот период в полтора раза чаще онлайн-обращения отправляли юридические лица

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Количество онлайн-обращений на регистрацию прав собственности или постановку недвижимости на кадастровый учет в Москве в I квартале 2020 года увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве в понедельник.

"Управлением Росреестра по Москве в I квартале 2020 года принято 76 785 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости - в 1,2 раза больше (плюс 23%), чем годом ранее, за аналогичный период (62 510)", - говорится в сообщении пресс-службы.

За этот период в полтора раза чаще онлайн-обращения отправляли юридические лица, на 22% выросло количество электронных заявлений от нотариусов, на 17% - от граждан. Также в марте 2020 года число дистанционных обращений в столичный Росреестр увеличилось на 14% по сравнению с мартом прошлого года, за месяц было принято более 31 тыс. онлайн-заявлений.

"Такая популярность прежде всего обусловлена удобством подачи документов и сокращением срока их оформления до пяти дней. Кроме того, если заявление в электронном виде подает нотариус, то срок оказания услуги сокращается до одного дня", - добавили в пресс-службе ведомства.

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