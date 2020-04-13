Минстрой продлит разрешения на строительство со сроком действия до 2021 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минстрой России продлит на год все разрешения на строительство, срок действия которых истекает до 1 января 2021 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"Разрешения на строительство, срок действия которых истекает после дня вступления в силу постановления правительства, продлеваются на один год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью продления срока его действия, уполномоченные на выдачу таких разрешений органы делают продление на срок, указанный в заявлении.

"Мы настоятельно рекомендуем направлять все документы в электронном виде, используя для этого федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг", а также аналогичные региональные порталы", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя России Владимира Якушева.

Как сообщалось, в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с коронавирусом приостанавливается выполнение строительных и ремонтных работ, ограничение не коснется только объектов медицинского назначения, метро и транспорта. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.