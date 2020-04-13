Объем строительства жилья в России упал за полгода почти на 15%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Объем текущего строительства многоквартирного жилья в России в апреле упал ниже 100 млн кв. м, уменьшившись за полгода почти на 15%, следует из единой информационной системы жилищного строительства.

Согласно данным ресурса, на 13 апреля в стройке находится 99,49 млн кв. м - строится 9,6 тыс. домов, на которые приходится чуть менее 2 млн квартир. Более трети текущего объема (36,6 млн кв. м жилья) планируется сдать в 2020 году, еще треть (33,2 млн кв. м) - в 2021-м. У проектов площадью более 15,1 млн кв. м плановый срок ввода в эксплуатацию - 2022 год. Остальные проекты планирует сдать еще позже.

Почти 7% доли рынка по площади принадлежит девелоперу ПИК, который в настоящий момент возводит 6,55 млн кв. м жилья. Тройку крупнейших застройщиков в России по объему текущего строительства замыкают ЛСР (3,02 млн кв. м) и Setl Group (2,58 млн кв. м).

Полгода назад, 13 октября 2019 года, объем текущего строительства превышал 116 млн кв. м. Аналитический центр ДОМ.РФ ранее представил результаты исследования, согласно которым объем строительства жилья за первый квартал 2020 года уменьшился почти на 7% - со 107,5 млн кв. м на 1 января до 100,2 млн кв. м на 1 апреля.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин в феврале сообщал, что к 2022 году необходимо, чтобы в стройке находилось 150-160 млн кв. м жилья. Он пояснял, что это позволит достичь цели нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному вводу жилья в 120 млн кв. м к концу 2024 года.