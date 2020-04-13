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Число операций с недвижимостью Москвы за январь-март выросло на 11%

Всего за первый квартал в государственный реестр внесено 281,4 тыс. сведений об операциях с недвижимостью в столице

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Более 280 тыс. сведений о количестве зарегистрированных прав, сделок и арестов в отношении недвижимости в Москве внесено в государственный реестр за первый квартал 2020 года, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в первом квартале 2020 года в государственный реестр внесено 281,4 тыс. сведений о количестве зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок и арестов в отношении недвижимости, расположенной на территории столицы. Это на 11% больше, чем за первые три месяца прошлого года (253,7 тыс.)", - говорится в сообщении.

В марте в государственный реестр было внесено 113,5 тыс. сведений - на 15% больше, чем в феврале (99 тыс.), и на 20% больше, чем в марте прошлого года (94,5 тыс.).

Кроме того, за первый квартал на 22% увеличилось число положительных решений по обращениям о кадастровом учете и регистрации прав по единой процедуре: 5 426 против 4 436 за аналогичный период 2019 года. При этом в марте по единой процедуре было совершено 1 751 действие, что на 8% меньше, чем за аналогичный месяц предыдущего года (1 905). Единая процедура предполагает подачу одного заявления одновременно на кадастровый учет и регистрацию прав.

По информации пресс-службы, в марте ведомство также присвоило кадастровые номера порядка 3 400 объектов недвижимости - на 14% меньше, чем в феврале, но на 45% больше, чем в январе.

"Несмотря на принятые в столичном Росреестре меры по сокращению численности сотрудников на рабочих местах с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции, управление продолжает осуществлять свою деятельность в полном объеме. Конечно, в связи с тем, что значительная часть документов поступала к нам через центры госуслуг, их объем в указанные сроки снизился. Однако с 23 марта по 5 апреля включительно в государственный реестр недвижимости внесено почти 48 тыс. сведений, на кадастровый учет поставлено 210 земельных участков", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

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