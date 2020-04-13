Глава ТПП просит Мишустина распространить налоговые каникулы на предприятия в сфере ЖКХ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком на шесть месяцев, на предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом говорится в письме, имеющемся в распоряжении ТАСС.

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"Предлагается распространить налоговые каникулы, введенные для организаций малого и среднего бизнеса сроком на 6 месяцев, для управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций и связанных с ними подрядных организаций. Налоговые каникулы позволят организациям ЖКХ продолжить обеспечивать выполнение работ по управлению и содержанию многоквартирных домов и предоставлению коммунальных услуг", - говорится в документе.

Катырин отметил, что сохраняется система штрафов (государственных жилищных инспекций, Госпожнадзора и Ростехнадзора) для управляющих организаций за нарушение правил содержания и ремонта в многоквартирном доме, которые, по его словам, достигают 100-250 тыс. рублей и покрываются только за счет платы собственников по договорам управления многоквартирным домом, так как управляющие организации не имеют ни достаточного уставного капитала, ни оборотных средств.

В связи с этим глава палаты предлагает "принять временное решение по ограничению или отмене <…> любых проверок государственными и муниципальными контролирующими органами управляющих организаций".

Еще одна инициатива, содержащаяся в письме, - внести изменения в статью 159 Жилищного Кодекса РФ, предусмотрев, что жилищные субсидии рассчитываются исходя из полной площади помещений (в настоящее время - из нормативной площади), а размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг не могут превышать 10% от совокупного дохода семьи.

Доля неплатежей растет

В своем письме Катырин отметил, что в отрасли управления жилой недвижимостью функционируют более 15 тыс. организаций, управляющих более 500 млн кв. м жилья, в которых работают более 2,5 млн человек.

При этом, по его данным, в настоящее время показатели экономики управляющих организаций значительно ухудшаются - "растет доля неплатежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, по прогнозам до 50-70% начисленной платы, значительные средства изымаются в виде различных штрафов".

"Большинство уже принятых мер со стороны государства не распространяются на организации в сфере управления многоквартирными домами. Если не предпринять меры помощи, то в скором времени работники сферы ЖКХ пополнят ряды безработных из-за отсутствия доходов организации. Особо пострадают семьи с детьми, у которых оба члена семьи работают в отрасли ЖКХ", - отмечается в письме.

Меры поддержки бизнеса

Ранее правительство РФ приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы. В правительстве отмечали, что пакет будет дополняться.

Власти нескольких регионов страны также ввели свои меры поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Самая масштабная помощь организована для московского бизнеса, где сконцентрировано около 12,7% от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ. Как сообщили ранее в столичном оперативном штабе по экономическим вопросам, бизнес столицы получит поддержку на 25 млрд рублей.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.