В ДОМ.РФ сообщили, что объемы выдачи ипотеки могут снизиться в апреле до 50%

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Объемы ипотечного кредитования на территории России в апреле в зависимости от региона могут снизиться на 25-50% по отношению к среднему уровню первого квартала 2020 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ДОМ.РФ.

В четверг на онлайн-пресс-конференции в ТАСС аналитики компании сообщили, что, по предварительным итогам первого квартала 2020 года, объем выданных ипотечных кредитов вырос на 23% к аналогичному периоду прошлого года - до 760 млрд рублей. Количество выданных кредитов увеличилось на 8% - до 308 тыс.

"В настоящий момент из-за приостановки работы МФЦ появились проблемы с регистрацией сделок, что сокращает объем ипотечных выдач. В условиях угрозы роста безработицы и снижения доходов многие из тех, кто собирался взять ипотеку в апреле-мае, заняли выжидательную позицию. Все это в совокупности приведет к снижению выдачи на 25-50% в зависимости от региона и кредитного учреждения", - рассказали в компании.

При этом в компании напомнили, что, по предварительным данным, март 2020 года оказался одним из самых удачных месяцев по выдаче ипотеки (после декабря 2018 года и декабря 2019 года). Всего в марте было выдано 122 тыс. кредитов (+20% к марту 2019 года) на общую сумму 305 млрд рублей (+36%). В ДОМ.РФ отмечают, что главная причина роста выдачи ипотеки в марте - рекордно низкие ставки в первой половине месяца. К тому же, на фоне ухудшения ситуации в экономике часть граждан поспешила оформить ипотечный кредит, опасаясь возможного роста ставок и приостановки продаж.

Согласно статистике Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 марта 2020 года снизилась до 8,69% годовых с 8,79% в январе и обновила исторический минимум. При этом 20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения.

Что поможет ипотечному кредитованию

Как сообщал в четверг на онлайн-пресс-конференции руководитель аналитического центра "ДОМ.PФ" Михаил Гольдберг, компания в качестве антикризисных мер предлагает субсидировать ставку на жилье в новостройках на уровне 8% для кредитов, выданных в период с июня по декабрь 2020 года включительно. По расчетам аналитического центра ДОМ.РФ, реализация данной программы позволит выдать 250 тыс. кредитов, привлечет в жилищное строительство 0,9 трлн рублей средств банковской системы и позволит осуществить строительство 12,5 млн кв. м жилья.

"Расходы бюджета на субсидирование выданных кредитов в 2020-2024 годах составят 36,1 млрд рублей. В конце 2024 года субсидирование прекратится за счет снижения рыночных ставок до уровня 8% (целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - прим. ТАСС). Реализация данной схемы поддержит спрос на ипотеку и, как следствие, объемы жилищного строительства. Программа не потребует исключительных затрат бюджета и обеспечит баланс спроса и предложения жилья без существенного скачка цен", - рассказали в понедельник в ДОМ.РФ.