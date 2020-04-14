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Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье с начала апреля вырос в 5,5 раза

При этом с начала марта аренда загородной недвижимости в Подмосковье подешевела на 18%

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Спрос на аренду загородной недвижимости в Подмосковье продолжил расти в апреле на фоне режима самоизоляции из-за распространения коронавируса и увеличился в 5,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил во вторник ТАСС руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"С 1 по 12 апреля 2020 года количество запросов на аренду загородного дома или дачи в Московской области увеличилось относительно аналогичного периода прошлого года в 5,5 раза. С 10 апреля (после сообщения о введении пропускного режима в городе) количество просмотров объявлений стало увеличиваться - впрочем текущая активность находится на уровне первых чисел апреля", - сказал Попов.

При этом спрос на загородное жилье в Подмосковье с начала месяца уже превысил показатели за весь апрель прошлого года, сообщила ТАСС пресс-служба "Авито".

"Тенденции на рынке аренды загородной недвижимости Московской области полностью повторяют общероссийскую динамику. Спрос на загородное жилье в Подмосковье продолжает расти: его показатели за неполный апрель уже на 2% превышают показатель всего марта (в течение которого спрос на аренду загородной недвижимости был ажиотажным) и на 21% выше данных по спросу за весь апрель прошлого года", - сказали в пресс-службе.

По мнению Попова, очередная волна спроса, скорее всего, связана с информационным фоном: многие посетители сайта решили мониторить рынок в поисках возможного выгодного варианта, не планируя при этом скорый переезд.

Арендные ставки

Цены при этом снижаются - с начала марта аренда загородной недвижимости в Подмосковье подешевела на 18% до 31 тыс. рублей в месяц, сообщили в пресс-службе "Авито". Как добавил Попов, рост цен показали объекты на наиболее востребованных направлениях. Так, на Новорижском шоссе коттеджи подорожали на 15% к цене марта (в среднем до 163 тыс. рублей за месяц), а на Рублево-Успенском шоссе - на 16% (до 189 тыс. рублей).

"Для расчета изменения ставки аренды не будем учитывать дома со ставкой более 300 тыс. рублей в месяц. Для объектов по наиболее востребованным направлениям загородной арены средняя ставка аренды увеличилась - не только за счет прямого роста цен, но и изменения структуры предложения - произошло вымывание наиболее бюджетных вариантов", - сказал эксперт.

По его словам, структура спроса остается примерно на одном и том же уровне. В пресс-службе "Авито" уточнили, что с конца марта по начало апреля произошло незначительное увеличение предложения - на 1,5%.

Адаптация к онлайн

Как считает Попов, в дополнительных услугах по переводу подготовки арендных сделок в режим онлайн нет особой надобности, так как получить первичную информацию о доме можно по фото, а по отдельному запросу арендодатель высылает видео дома.

"На рынке есть случаи, когда на первый просмотр загородного дома семья приезжала со всеми собранными вещами для жизни и заселялась в дом сразу после подписания соглашения в тот же день. Естественно, таким событиям предшествует подготовительная работа по определению всех условий и изучению характеристик объектов на сайте, а также при общении с риелтором, арендодателем по телефону", - сказал руководитель аналитического центра ЦИАН.

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