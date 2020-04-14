Ограничение предельной стоимости кредита могут распространить на ипотеку

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Положения об ограничении предельной стоимости по кредиту могут быть распространены на ипотечные займы. Соответствующий законопроект внесен правительством РФ и опубликован в электронной базе данных Госдумы.

"В целях противодействия данной практике законопроектом предлагается распространить на потребительские ипотечные кредиты (займы) положения, предусмотренные частью 11 статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ, в части ограничения полной стоимости кредита (займа)", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в тексте, данное предложение обуславливается тем, что со стороны недобросовестных кредиторов есть практика завышения ставок по кредитам, которые существенно превышают среднерыночные значения.

Кроме того, законопроектом предлагается распространить запрет на необходимость приобретения дополнительных платных услуг при заключении договора потребительного кредита, а также уточняется порядок расчета полной стоимости потребкредита и максимального размера штрафов.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ с 1 октября 2019 года установил надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Так, с 1 октября самая большая надбавка - 220% - установлена к кредитам с ПСК 25-30%, выдаваемых заемщикам с показателем долговой нагрузкой более 80% (отношение платежей по кредиту к доходам). Коэффициент 200% устанавливается для кредитов с ПСК 25-30% и ПДН 70-80%, а также с ПСК 20-25% и ПДН более 80%. Минимальный коэффициент риска - 30% - будет установлен для кредитов с ПСК до 10% и показателем долговой нагрузки до 50%.