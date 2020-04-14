Список системообразующих строительных компаний России создадут до конца недели

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Перечень системообразующих компаний, работающих в сфере строительства, сформируют в РФ до конца этой недели. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минстроя России по итогам заседания оперативного штаба по предотвращению негативного воздействия от распространения новой коронавирусной инфекции на строительную отрасль и ЖКХ.

"Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет сформирован до конца текущей недели. Включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам. В случае выявления критических проблем и попадания в так называемую красную зону будет возможно обратиться в правкомиссию за поддержкой", - приводятся в релизе слова главы Минстроя Владимира Якушева.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, в перечень смогут попасть застройщики, которые ведут строительство не менее 400 тыс. жилых и нежилых объектов, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год должна не должна быть меньше 10 млрд рублей.

Добавляется, что до конца недели рассмотрят меры поддержки застройщиков, которые затем войдут во второй пакет антикризисных мер правительства России.

О мерах поддержки девелоперов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее подписал постановление, которое в связи с пандемией коронавируса вводит ряд послаблений для застройщиков. В частности, документ разрешает до 1 января 2021 года не включать в реестр проблемных объектов жилые дома, срок строительства которых нарушен более чем на шесть месяцев. Кроме того, до 1 января не будут начисляться неустойка (пени) за неисполнение обязательств по договорам долевого участия, а также проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства.

Как сообщалось, Минстрой РФ вместе с регионами разработал меры поддержки строительной отрасли и сферы ЖКХ. Документ направлен в Минэкономразвития и после обсуждения с правительством РФ может быть включен во второй пакет антикризисных мер. Минстрой предлагает субсидировать процентные ставки и ипотеку, кредитные каникулы для застройщиков и компенсировать выпадающие доходы за услуги ЖКХ.

Кабинет министров РФ прорабатывает второй пакет мер по поддержке отраслей и бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Первая часть мер включала поддержку граждан, включая увеличение суммы пособий, недопущение необоснованных увольнений, а также помощь таким отраслям, как туризм, транспорт, малый бизнес. Кроме того, антикризисные меры предполагали создание механизма налоговых каникул, бюджетную поддержку пострадавших регионов.