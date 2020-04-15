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Минстрой предлагает создавать цифровые платформы в регионах по вопросам благоустройства

По национальному проекту "Жилье и городская среда" к 2024 году в 60% российских городов должна быть создана благоприятная среда

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ предлагает регионам в приоритете создавать и использовать единые цифровые платформы для привлечения граждан к вопросам благоустройства городов. Соответствующий проект постановления опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусмотрено, что проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, необходимо осуществлять в приоритетном порядке с использованием единой цифровой платформы по вовлечению граждан в решение вопросов формирования комфортной городской среды", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Кроме того, Минстрой предлагает обязать местные власти размещать в интернете проекты и материалы по созданию комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение. Граждане должны иметь возможность отправлять свои предложения по благоустройству в единой цифровой платформе, а также следить за реализацией проектов по созданию комфортной горсреды, добавляется в пояснительной записке.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды по национальному проекту "Жилье и городская среда", к 2024 году должна вырасти до 30%. К этому же времени в 60% российских городов должна быть создана благоприятная среда.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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