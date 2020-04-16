Путин поддержал идею запуска программы льготной ипотеки

"Предлагаю запустить, как здесь это и прозвучало, специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль, дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия", - заявил Путин на совещании по поддержке строительной отрасли.

По его словам, эту программу нужно запустить в ближайшее время. "В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что "все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством".

Президент обратил внимание, что пониженная льготная ставка будет действовать весь срок кредита. "За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года", - уточнил он.

Российский лидер поручил правительству обеспечить скорейший запуск этой программы. "По предварительным оценкам, на реализацию этой программы уже в 2020 году потребуется направить около 6 млрд рублей", - сказал Путин. Он пояснил, что цифра еще обсуждается, однако порядок необходимых средств будет примерно таким.

Президент отметил, что правительство по его просьбе занимается поиском мер поддержки различных отраслей производства, в том числе и по строительному сектору. Он уточнил, что принял соответствующие решения, выслушав инициативы представителей отрасли и мнения курирующих чиновников.