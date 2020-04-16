На достройку домов обманутых дольщиков дополнительно направят 30 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков будет увеличен на 30 млрд рублей для завершения имеющихся проблемных строек. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции по ситуации в сфере строительства.

"Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома", - сказал президент.

По его словам, тем самым строительная индустрия будет обеспечена загрузкой, но главное - будет оказана помощь людям, "чтобы тысячи семей смогли быстрее получить свое долгожданное жилье".

Президент также поручил предоставить ДОМ.РФ государственную гарантию на 50 млрд рублей для выкупа новых квартир у застройщиков.

"В качестве меры поддержки жилищного строительства предлагаю предоставить государственную гарантию Минфина корпорации ДОМ.РФ в размере 50 млрд рублей, и за счет этой гарантии корпорация сможет привлечь средства, кредиты коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков", - заявил глава государства.

Путин пояснил, что "в дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том числе в рамках льготных ипотечных программ".