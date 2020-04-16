Хуснуллин: предложенные Путиным меры сохранят рабочие места и объемы строительства

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки строительной отрасли позволят сохранить рабочие места и выполнить работу по увеличению объемов строительства, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Президент принял серьезные меры, которые, я надеюсь, кардинально помогут жителям получить свои квартиры, за которые они заплатили деньги, позволят реально выполнить работу по увеличению объемов строительства, продолжат все работы по строительству, которые у нас были намечены по бюджетным средствам, и в целом позволят сохранить рабочие места - как одна из самых важных антикризисных мер, которые у нас на сегодняшний день есть", - сказал Хуснуллин в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что строителям, выполняя свою работу во время распространения коронавируса, важно беречь себя и соблюдать все меры безопасности. "Мы подробно в штабном режиме эти вопросы обсуждали с регионами. Мы просили особое внимание уделить в регионах помощи строителям, своевременному медицинскому обследованию, оказанию всех необходимых мер поддержки. И написали инструкцию, что делать, как работать на стройке в период коронавируса. Главное - ее выполнять", - подчеркнул вице-премьер.

Он выразил надежду, что предложенные меры дадут свои результаты, позволят строителям и работникам смежных отраслей сохранить рабочие места и с наименьшими потерями пережить экономические трудности.

Меры поддержки стройотрасли

Президент РФ 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков. Также Путин предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев.

Отдельно на совещании президент затронул тему доступности ипотеки. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей - в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, по поручению президента, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ получил государственную гарантию на 50 млрд рублей, которые пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. Помимо этого, фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.