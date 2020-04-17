Исследование: квартиры в новостройках России за три месяца подорожали на 2%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Цены на новостройки в России продолжили расти, увеличившись за первый квартал 2020 года почти на 2% - в среднем до 85 тыс. рублей за квадратный метр, сообщается в исследовании "Авито недвижимость", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В среднем по России за год цена за квадратный метр в новостройке выросла на 9%, а за первый квартал 2020 года - на 1,9%, составив в итоге 84 775 рублей. <…> Темпы увеличения цен на новую недвижимость можно назвать устойчивым трендом: вопреки неблагоприятным экономическим событиям рост цен сохраняется", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, только в четырех городах цены превышают средний уровень. Самым дорогим городом традиционно признана Москва, где квадратный метр в среднем обойдется в 189 тыс. рублей. При этом в столице за первый квартал 2020 года эксперты зафиксировали серьезное снижение темпов роста цен - 0,5%, тогда как за год рост цен составил 10,8%. На втором месте по стоимости первичного жилья - Владивосток (123,3 тыс. рублей), на третьем - Санкт-Петербург (112,5 тыс. рублей), замыкает четверку Сочи (109,4 тыс. рублей)

Самые дешевые квартиры в новостройках среди 25 крупнейших российских городов зафиксированы в Саратове (31,2 тыс. рублей), Челябинске (37,9 тыс. рублей) и Омске (43 тыс. рублей). В первом квартале жилье в этих городах подорожало - на 3,8% в Саратове, на 1,8% в Челябинске и на 0,3% в Омске.

Больше всего за январь-март цены на первичную недвижимость выросли в Сочи (7,8%), Нижнем Новгороде (6,2%), Волгограде (5,9%), Санкт-Петербурге и Владивостоке (по 5,4%). При этом стоимость квадратного метра в новостройках увеличилась во всех крупных городах, за исключением Новосибирска. Там за первый квартал цена снизилась менее чем на 1%, однако это компенсировалось ощутимым ростом на протяжении прошлого года - 12,2%.

На фоне роста цен увеличивается и спрос на новостройки - по итогам первого квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос в целом по России вырос на 2,6%. Кроме того, за год увеличилось и предложение - на 15%. "Высокий интерес населения связан с тем, что новое жилье является хорошей инвестицией, которая традиционно позволяет сберечь накопления и выгодно вложить деньги. В кризисный период интерес к покупке недвижимости сохраняется", - отмечается в исследовании.