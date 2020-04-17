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Дума закрепляет право военных на место в очереди на жилье при получении земельного участка

Раньше возможность получить и землю, и квартиру была предусмотрена только для многодетных семей

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому выделение военнослужащим земельных участков не будет считаться основанием для снятия с очереди на получение жилья.

Жилищный кодекс РФ дополняется положением, в соответствии с которым не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях не только граждане, имеющие трех и более детей, но и иные категории, определенные федеральным законом, указом президента РФ или законом субъекта Федерации. Кроме того, необходимые поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих".

Таким образом, законопроект позволит исключить из перечня оснований для снятия военнослужащих с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставление от органа госвласти или местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома.

Как отметил в начале февраля на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин, раньше возможность получить и землю, и квартиру была предусмотрена только для многодетных семей. Глава кабмина пояснил, что новые правила должны быть распространены на все обязательства, которые возникли после 1 марта 2005 года, когда в силу вступил Жилищный кодекс РФ. По словам премьера, это позволит не только обеспечить жильем "новых очередников, но и восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учета".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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