Псковские власти в 2020 году приобретут более 150 квартир для детей-сирот

ПСКОВ, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где в очереди на получение жилья стоят более 2,3 тыс. детей-сирот, в 2020 году приобретут 156 квартир для этой категории граждан. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

26 марта Счетная палата опубликовала отчет по итогам проверки выполнения поручений президента и правительства РФ, направленных на улучшение жизни детей-сирот за период 2017-2019 годов. Ведомство не зафиксировало улучшения ситуации, указав на недостаток финансирования в этой сфере и рост за 2019 год более чем на 9% очереди из детей-сирот, имеющих право на бесплатное жилье, но пока не получивших его.

"В Псковской области в списке детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, состоят 2 347 человек. Из них лиц в возрасте от 18 лет и старше, получивших право на обеспечение жильем, - 1 773 человека. На денежные средства, предусмотренные для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа в 2020 году, планируется приобрести 156 жилых помещений", - отмечается в сообщении пресс-службы в ответ на запрос ТАСС.

При этом в администрации региона не уточнили, какой объем средств запланирован в 2020 году на приобретение жилых помещений для детей-сирот. "В настоящее время приобретена 21 квартира, с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключены договора найма специализированного жилого помещения. На приобретение 52 квартир аукционы завершены, проводится работа по оформлению приобретенного жилья в специализированный жилищный фонд", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, с 2013 по 2019 годы жилплощадью удалось обеспечить чуть более 1 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Жилье предоставляется в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта. Приобретаемые квартиры полностью готовы к заселению. Более половины квартир приобретаются в новостройках", - отмечается в сообщении.