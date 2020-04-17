Первые льготные кредиты по сельской ипотеке под 1,7% и 2% годовых выдали в Якутии

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Жители Якутии получили первые кредиты по льготной сельской ипотеке под 1,7% и 2% годовых на общую сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в секретариате заместителя председателя правительства Якутии Дениса Белозерова.

Льготная ипотека для сельских семей под 1,7% и 2% годовых входит в новую государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Эта программа призвана создать комфортные условия для сельских жителей и способствовать притоку горожан в села. Общий объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей долны выделить из федерального бюджета.

"В апреле 2020 года Якутским филиалом Россельхозбанка выданы первые кредиты жителям республики по сельской ипотеке: два кредита на 2,1 млн рублей и 3,3 млн рублей в Намском районе и один кредит на сумму почти 3 млн рублей в Нюрбинском районе", - приводятся в релизе слова Белозерова.

Льготное ипотечное кредитование на сельских территориях предусмотрено в Якутии с 2020 года. Процентная ставка сельской ипотеки снижена за счет средств государственного бюджета Якутии на основе принятого соглашения между региональным филиалом АО "Россельхозбанк" и Министерством сельского хозяйства Якутии. "С учетом этого процентная ставка по льготной ипотеке в якутском региональном филиале Россельхозбанк составит 2%, при наличии страхования заемщика - 1,7%", - сообщили в секретариате.

Сельскую ипотеку может получить человек в возрасте от 21 года до 65 лет, срок кредитования - до 25 лет. Жилое помещение (дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется льготный ипотечный кредит, должно быть обеспечено централизованными или автономными инженерными системами: электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, а в газифицированных районах - газоснабжением. Дополнительные требования к жилому дому - кирпичный, бетонный или каменный фундамент.

В программе под сельской местностью подразумеваются населенные пункты, где проживает не более 30 тыс. человек. Таким образом, в список не включены городские округа Якутск и Жатай и города Нерюнгри и Мирный.