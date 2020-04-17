{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые льготные кредиты по сельской ипотеке под 1,7% и 2% годовых выдали в Якутии

Общая сумма кредитов составила более 8 млн рублей

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Жители Якутии получили первые кредиты по льготной сельской ипотеке под 1,7% и 2% годовых на общую сумму более 8 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пятницу в секретариате заместителя председателя правительства Якутии Дениса Белозерова.

Льготная ипотека для сельских семей под 1,7% и 2% годовых входит в новую государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий". Эта программа призвана создать комфортные условия для сельских жителей и способствовать притоку горожан в села. Общий объем финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей долны выделить из федерального бюджета.

"В апреле 2020 года Якутским филиалом Россельхозбанка выданы первые кредиты жителям республики по сельской ипотеке: два кредита на 2,1 млн рублей и 3,3 млн рублей в Намском районе и один кредит на сумму почти 3 млн рублей в Нюрбинском районе", - приводятся в релизе слова Белозерова.

Льготное ипотечное кредитование на сельских территориях предусмотрено в Якутии с 2020 года. Процентная ставка сельской ипотеки снижена за счет средств государственного бюджета Якутии на основе принятого соглашения между региональным филиалом АО "Россельхозбанк" и Министерством сельского хозяйства Якутии. "С учетом этого процентная ставка по льготной ипотеке в якутском региональном филиале Россельхозбанк составит 2%, при наличии страхования заемщика - 1,7%", - сообщили в секретариате.

Сельскую ипотеку может получить человек в возрасте от 21 года до 65 лет, срок кредитования - до 25 лет. Жилое помещение (дом), на строительство (приобретение) которого предоставляется льготный ипотечный кредит, должно быть обеспечено централизованными или автономными инженерными системами: электроснабжением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, а в газифицированных районах - газоснабжением. Дополнительные требования к жилому дому - кирпичный, бетонный или каменный фундамент.

В программе под сельской местностью подразумеваются населенные пункты, где проживает не более 30 тыс. человек. Таким образом, в список не включены городские округа Якутск и Жатай и города Нерюнгри и Мирный.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Банки смогут понизить показатель налоговой нагрузки заемщиков из пострадавших отраслей
ЦБ также снизит коэффициенты риска по некоторым ипотечным ссудам. Предполагается, что это будет способствовать снижению ставок по ипотеке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС