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ДОМ.РФ выкупит непроданные квартиры в новостройках со сроком сдачи в 2020 году

Гендиректор компании Виталий Мутко уточнил, что выкупаться будет жилье, заполняемость продаж которого составляет от 40% до 80%

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госкомпания ДОМ.РФ будет выкупать у девелоперов непроданные квартиры в тех домах, которые планируются ко вводу в эксплуатацию в 2020 году. Об этом заявил генеральный директор компании Виталий Мутко в интервью телеканалу РБК, уточнив, что выкупаться будет жилье, заполняемость продаж которого составляет от 40% до 80%.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках мер поддержки рынка недвижимости в условиях снижения спроса из-за пандемии ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках.

"Пока на эту программу [прямого выкупа жилья] будет направлено до 50 млрд рублей под гарантии правительства. На рынке с продажами где-то 40-80% мы попробуем выкупить жилье в домах ввода этого года", - сказал он. Мутко добавил, что, по его мнению, емкость рынка для такой поддержки существенно выше выделенных объемов. "Это, конечно, очень маленькие ресурсы, надо бы сюда инвестировать, по нашим расчетам, где-то 320 млрд рублей, тогда рынок бы очень серьезно почувствовал", - добавил глава госкомпании.

ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ - это семейная ипотека, дальневосточная потека, а также в рамках новой программы субсидирования ипотечных ставок, ранее сообщали в компании.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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