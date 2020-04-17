Опрос: менее половины покупателей апартаментов планируют в них жить

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Только 42% респондентов, которые в ближайшее время планируют покупку апартаментов, собираются в них жить, остальные намерены сдавать подобную недвижимость в аренду или использовать для бизнеса, следует из результатов опроса, проведенного Райффайзенбанком.

Так, 23% опрошенных планируют сдавать апартаменты для жилья, 19% - использовать для своего бизнеса, и 9% - сдавать в аренду для бизнеса. Еще 7% респондентов пока не определились, как будут использовать апартаменты, 1% собирается их перепродать.

"Значительно чаще (53%) собираются жить в апартаментах граждане, чей ежемесячный доход менее 30 тысяч рублей, чем люди со средним и высоким уровнем достатка. При этом в остальных группах большинство планирует сдавать апартаменты в аренду для бизнеса", - говорится в сообщении банка.

Пятая часть опрошенных собирается открыть в апартаментах салон красоты, 16% - кафе, 9% фотостудию, по 8% - гостиницу или лофт для вечеринок. Среди тех, кто собирается зарабатывать на апартаментах, большинство (35%) считают, что это вложение окупится через пять лет.

За и против

Среди основных преимуществ апартаментов участники исследования назвали их низкую цену (67%), удачное местоположение (58%), площадь помещения (47%), вид из окна (30%), высоту потолков и стильный дизайн мест общего пользования (по 23%).

Больше половины опрошенных (53%) основным недостатком приобретения апартаментов считают повышенное налогообложение, под которое попадает этот вид недвижимости. По 39% респондентов существенным минусом назвали вероятность соседства с коммерческими организациями и отсутствие возможности постоянной регистрации. Четверти потенциальных покупателей не нравится отсутствие социальной инфраструктуры (29%) и плохая экология (24%).

В онлайн-опросе приняли участие более 5 тысяч человек из 13 крупных городов страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Респонденты в ближайшее время планируют приобретать апартаменты, в основном это россияне в возрасте 36-45 лет со средним уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц, у 63% из них есть дети.

История вопроса

Пресс-служба Совета Федерации в начале апреля сообщила, что сенаторы разработали законопроект, который определит правовой статус апартаментов как нового вида недвижимости и позволит гражданам зарегистрироваться в них. Документ даст возможность дифференцировать требования к квартирам, жилым домам и к самим апартаментам. Кроме того, определяются статус уже построенных апартаментов и зданий с апартаментами, а также условия обеспечения жилищных прав граждан, которые в них проживают. По данным пресс-службы, проект направлен на рассмотрение в правительство России. В конце января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что правовой статус апартаментов станет одной из задач для работы правительства в 2020 году.

Строительство многоквартирных домов, которые не имеют статуса жилья, получило распространение в крупных городах России. Апартаменты продаются с использованием договоров долевого участия, но в случае проблем у застройщика дольщики апартаментов не защищены законодательно. Кроме того, из-за отсутствия статуса жилого помещения собственники апартаментов не могут получить постоянную регистрацию, а вопросы регулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных проблем в таких домах не подпадают под контроль Госжилинспекции. Еще одна проблема апартаментов - необеспеченность заселяемых граждан объектами социальной инфраструктуры.