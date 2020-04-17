Эксперт: около 30 тыс. сделок с жильем могут заключить в Москве по льготной ипотеке

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 30 тыс. дополнительных следок с жильем может быть заключено на рынке новостроек Москвы благодаря субсидированию ипотечных ставок до 6,5% в 2020 году. Такой прогноз дал ТАСС в пятницу генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, он сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы предполагаем, что с учетом субсидирования ипотечной ставки до 6,5% на суммы до 8 млн рублей будет до 30 тыс. дополнительных сделок на рынке Москвы в 2020 году. Это позволит удержать падение рынка", - сказал Игнахин.

Он уточнил, что в ходе подсчетов были проанализированы средний размер кредита на рынке столичных новостроек (4,5 млн рублей), возможное снижение доходов в семье с двумя работающими людьми, доля ипотеки в семейном бюджете.

Игнахин добавил, что стоит также отдельно подумать о субсидировании ипотечной ставки на апартаменты, которые продаются по договорам долевого участия, но не имеют статуса жилья. По его словам, сейчас доля апартаментов на рынке Москвы составляет 25%. "Апартаменты очень востребованы в комфорт-классе, люди выбирают этот формат из-за их более низкой цены. Поэтому было бы правильно поддержать и этот сегмент тоже", - сказал эксперт.