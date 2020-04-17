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Эксперт: около 30 тыс. сделок с жильем могут заключить в Москве по льготной ипотеке

Кроме того, генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин отметил необходимость поддержки ипотечной ставки на апартаменты, которые продаются по договорам долевого участия, но не имеют статуса жилья

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около 30 тыс. дополнительных следок с жильем может быть заключено на рынке новостроек Москвы благодаря субсидированию ипотечных ставок до 6,5% в 2020 году. Такой прогноз дал ТАСС в пятницу генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, он сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

"Мы предполагаем, что с учетом субсидирования ипотечной ставки до 6,5% на суммы до 8 млн рублей будет до 30 тыс. дополнительных сделок на рынке Москвы в 2020 году. Это позволит удержать падение рынка", - сказал Игнахин.

Он уточнил, что в ходе подсчетов были проанализированы средний размер кредита на рынке столичных новостроек (4,5 млн рублей), возможное снижение доходов в семье с двумя работающими людьми, доля ипотеки в семейном бюджете.

Игнахин добавил, что стоит также отдельно подумать о субсидировании ипотечной ставки на апартаменты, которые продаются по договорам долевого участия, но не имеют статуса жилья. По его словам, сейчас доля апартаментов на рынке Москвы составляет 25%. "Апартаменты очень востребованы в комфорт-классе, люди выбирают этот формат из-за их более низкой цены. Поэтому было бы правильно поддержать и этот сегмент тоже", - сказал эксперт.

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Россия
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