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Жилье для военнослужащих Каспийской флотилии сдадут в Дагестане до конца 2020 года

К зданиям уже подвели инженерные системы

МАХАЧКАЛА, 19 апреля. /ТАСС/. Жилье для семей военнослужащих Каспийской флотилии - свыше 500 квартир - сдадут в Дагестане до конца текущего года, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе филиала "СУ 412" Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

"В Махачкале подходит к завершению первый этап строительства четырех девятиэтажек для военных Каспийской флотилии, передислоцированных из Астрахани в Дагестан. Сдача всех четырех домов планируется до конца этого года, в общем жилье там получат 528 семей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, к домам уже подведены инженерные системы, установлены индивидуальные приборы учета потребления ресурсов, а один из корпусов почти готов к сдаче. "Семьи военнослужащих поселятся в комфортных квартирах со всей необходимой мебелью и техникой. Завершается и благоустройство прилегающей к дому территории", - сказал собеседник агентства.

Строительство многоэтажек было начато в 2019 году. "Проект разработан для регионов с высокой сейсмоактивностью и способен выдержать землетрясение до 9 баллов", - отметили в пресс-службе.

Военные строители возведут микрорайон на 1,7 тыс. служебных квартир для личного состава подразделений Каспийской флотилии, дислоцированных в Махачкале. В течение трех лет планируется построить 12 многоэтажных домов.

В 2018 году Каспийскую флотилию начали переводить из Астрахани в Дагестан, в основном в Каспийск, где строится новая военно-морская база. Рядом с новым местом дислокации военных в Каспийске планируется возвести микрорайон на 3 тысячи квартир.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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