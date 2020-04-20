Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизах кредитных организаций.

"Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была объявлена президентом России 16 апреля. Уже с 20 апреля в ПСБ можно подать заявку на ипотеку до 8 млн руб. для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и до 3 млн руб. для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса по программе составляет от 20%", - говорится в сообщении Промсвязьбанка (ПСБ).

При этом в ПСБ отметили, что в дополнение к государственным субсидиям банк опустил ставку по программе до 6% годовых.

Также о начале приемах заявок на льготную ипотеку сообщили в Альфа-банке. "Сейчас непростое для экономики время, и нашим клиентам как никогда важна вся возможная поддержка. Поэтому мы максимально быстро включаемся в госпрограмму субсидирования ипотечной ставки и уже начинали принимать заявки на льготную ипотеку", - отметил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Он добавил, что в условиях эпидемии банк сильно упростил процедуру подачи заявок и теперь весь пакет документов можно подать онлайн без посещения офиса.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, он сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. - в Москве и Санкт-Петербурге. Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщал ТАСС, что программа субсидирования ипотечной ставки под 6,5% на новостройки начнет действовать с 1 мая 2020 года.