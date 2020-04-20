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В Хабаровском крае благоустроят 118 территорий в 2020 году

На эти цели выделят 398,8 млн рублей
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© Александр Щербак/ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края благоустроят 118 территорий в городах и поселениях по национальному проекту в 2020 году, разбив в их числе сквер у театра и "Аллею любви" для прогулок, сообщила в понедельник ТАСС замначальника управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ региона Екатерина Пьянкова.

"В 2020 году планируется благоустроить не менее 118 общественных пространств на территории 54 поселений Хабаровского края. Современный и комфортный облик приобретут скверы и парки, площади и пешеходные аллеи, появятся новые детские и спортивные площадки. На это планируется направить 398,8 млн рублей из федерального, краевого и местных бюджетов", - сказала Пьянкова, уточнив, что эта работа ведется по национальному проекту "Жилье и городская среда".

В городах и поселках, по ее словам, прошло рейтинговое голосование по определению проектов на этот год - эта процедура аналогична выборам, когда жители могут проголосовать именно за ту территорию, которая, на их взгляд, нуждается в благоустройстве больше всего. При этом предлагается дизайн-проект территории с визуализацией и перечнем предполагаемых работ. "Все территории благоустраиваются исходя из принципа комплексности, благодаря чему их итоговая функциональность будет направлена на все группы населения. Так, например, в Эльбанском городском поселении на месте пустырей создадут воркаут-площадку, установят крытую сцену и благоустроят площадку для танцев на открытом пространстве. В Полетненском сельском поселении создадут "Аллею любви" с вазонами и рокариями, где жители смогут прогуливаться в свободное время", - рассказала Пьянкова.

В Хабаровске обновят сквер по улице Сергеевской, где появятся новые пешеходные дорожки, там также разобьют газоны, территорию украсят вазонами. Для прогулок благоустроят территорию в районе завода имени Орджоникидзе. Там устроят тротуары, поставят детскую площадку, площадку для занятий спортом, качели, на которых смогут качаться и взрослые, и дети. В одном из самых любимых горожанами мест отдыха - в парке "Динамо", что рядом с главной площадью города - устроят "Театральный сквер" у музыкального театра. Там преобразят пешеходные дорожки, обновят зеленые насаждения. В сквере на улице Мате Залки помимо новых игровых и спортивных площадок построят сцену, которая будет использоваться во время концертов и праздников.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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