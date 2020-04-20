Фонд ЖКХ предлагает перераспределить деньги на переселение из аварийного жилья

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ предлагает перераспределить денежные средства на переселение из аварийного жилья и перенести часть финансирования программы с 2022 года на 2021-й. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль. В том числе президент отметил, что нужно рассмотреть возможность перераспределения части расходов по программе расселения аварийного жилья, чтобы увеличить темпы переселения граждан.

"С 2022 года финансирование программы переселения вырастет почти в три раза. Поэтому, конечно, было бы правильным перенести часть финансирования с последующих лет на ближайшее время, начиная с 2021 года. Это позволит увеличить объемы и темпы расселения аварийного жилья. <…> Исходя из этого, Фонд ЖКХ подготовит правительству РФ свои предложения по перераспределению средств, предусмотренных для реализации программы, на более ранние сроки", - сказали в пресс-службе.

По данным Фонда ЖКХ, сегодня семь регионов РФ: Хакасия, Кабардино-Балкария, Астраханская, Новгородская, Магаданская, Саратовская и Томская области взяли обязательства досрочно переселить жителей домов, которые признали аварийными до 1 января 2017 года.

В Фонде ЖКХ напомнили, что в 2020 году планируется переселить 54,6 тыс. человек или освободить более 1 млн кв. м. По данным на 1 апреля, 24 региона перевыполнили показатели по переселению на этот год. Это Республика Башкортостан, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Пермский и Приморский края, Воронежская, Иркутская, Костромская, Курская, Магаданская, Московская, Новосибирская, Ростовская, Сахалинская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Санкт-Петербург и Севастополь.

Фонд ЖКХ перечислил авансы на 5,35 млрд рублей 28 регионам на выполнение программы 2021-2022 годов. Среди них Республики Адыгея, Калмыкия, Карелия, Коми, Мордовия, Якутия, Северная Осетия, Хакасия, Чеченская Республика, Камчатский и Пермский края, Амурская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Курганская, Курская, Нижегородская, Омская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Тульская, Челябинская области.

О программе по переселению из аварийного жилья

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.