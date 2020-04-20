В малых городах могут разрешить строить частные дома на месте аварийного жилья

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, планируют выдавать земельные участки под строительство индивидуального жилья на месте расселенных аварийных домов в населенных пунктах численностью до 30 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом [закона] предлагается установить возможность бесплатно предоставлять земельные участки под расселенными аварийными МКД гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства. Льготные категории определяются как федеральным, так и региональным законодательством. Такое предоставление будет допустимо лишь в населенных пунктах с населением до 30 тыс. человек", - прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент для получения финансовой поддержки Фонд ЖКХ должен предоставлять земли под расселенными аварийными домами для строительства жилья за бюджетные средства или соцобъектов, т.е. объектов здравоохранения, образования, спорта, парков и скверов. "Бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства с целью оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан в целом соответствует указанному подходу к использованию освобождаемой территории", - считают в Фонде ЖКХ.

При принятии законопроекта Фонд ЖКХ будет отслеживать его соблюдение.

О программе по переселению из аварийного жилья

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.