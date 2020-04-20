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В Госдуму внесли законопроект, обязывающий Росреестр указывать в ЕГРН аварийность дома

В пояснительной записке отмечается, что иногда продавцы недвижимости специально скрывают факт признания дома аварийным

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" внесли в Государственную думу законопроект, который обязывает Росреестр включать сведения об аварийности жилья в Единый государственный реестр недвижимости. Соответствующий документ в понедельник разместили в системе обеспечения законодательной деятельности.

"Законопроектом предлагается ввести обязанность для региональных и муниципальных органов власти, которые принимают решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, направлять сведения о таких решениях в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В свою очередь Росреестр будет включать данные сведения в выписку, содержащую общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости. Это позволит гражданам при запросе выписки получить одновременно информацию об аварийном состоянии МКД", - говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Ранее ТАСС сообщал, что законопроект одобрили в Министерстве строительства и ЖКХ, а также в Фонде содействия реформированию ЖКХ.

В пояснительной записке отмечается, что гражданам сложно самостоятельно найти информацию об аварийности дома, потому что у региональных и муниципальных властей нет обязанности в открытом доступе предоставлять такие реестры. "Гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жилье, так как состояние дома можно оценить только визуально. Но даже при нормальном состоянии дома внешне, конструктивное состояние дома может быть аварийным. В ряде случаев продавцы недвижимости специально скрывают от покупателей факт признания дома аварийным", - добавляется в документе.

По мнению депутатов, внесенный в Госдуму законопроект поможет решить эти проблемы и повысит информированность населения об аварийности домов.

Теги
Россия
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