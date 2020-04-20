{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крашенинников заявил, что поправки в ГК позволят упорядочить регистрацию недвижимости

Их обсуждение будет проходить в течение года, добавил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Поправки в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), которые сейчас проходят общественное обсуждение для подготовки ко второму чтению в Госдуме, позволят упорядочить вопросы регистрации земельных участков и объектов, и, возможно, привести к снижению их налогообложения. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил председатель профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что обсуждение этих поправок, касающихся в том числе прав соседей, будет проходить в течение года, чтобы в 2021 году их могла рассмотреть Госдума. "Соседские права - это лишь одна из многих составляющих частей, различных интересных норм, в том числе о едином объекте недвижимости. Сейчас земля регистрируется отдельно, а сам объект отдельно. Законопроект позволит все упорядочить", - сказал депутат, отметив, что принятие норм о едином объекте потребует затем внесения изменений "и в земельное законодательство, и впоследствии в налоговое тоже".

"Объект будет один, администрирование точно будет проще, издержки точно будут меньше, я надеюсь, что уменьшится и налогообложение", - добавил Крашенинников. Он напомнил, что в СССР права собственности на землю не было, затем были введены права на недвижимость, а уже потом на участки под ней. "Исторически и юридически сложилось так, что это все отдельно. Мы идем к тому, что это единый комплекс", - пояснил он.

В целом, по словам Крашенинникова, этот блок поправок в ГК РФ призван ввести "цивилизованный способ разрешения конфликтных ситуаций". В качестве примера он привел случаи, когда на садовом участке был построен дом с квартирами на средства дольщиков, после чего выяснялось, что застройщик не имел на это права.

Поправки о вещных правах изначально входили в блок президентских законопроектов об изменениях в Гражданском кодексе РФ, внесенных в Госдуму главой государства в апреле 2012 года. Большая часть из них уже вступила в силу, а законопроект, затрагивающий вещные права, сейчас проходит обсуждение. На заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 6 декабря 2019 года была представлена доработанная Советом версия инициативы. Рабочую группу при Совете по доработке законопроекта возглавляет доктор юридических наук, профессор Василий Витрянский.

Теги
РоссияКрашенинников, Павел Владимирович
Реклама на ТАСС
В Забайкальском крае появится региональный фонд защиты обманутых дольщиков
В регионе от действий застройщиков пострадали 129 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС