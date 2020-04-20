Крашенинников заявил, что поправки в ГК позволят упорядочить регистрацию недвижимости

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Поправки в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), которые сейчас проходят общественное обсуждение для подготовки ко второму чтению в Госдуме, позволят упорядочить вопросы регистрации земельных участков и объектов, и, возможно, привести к снижению их налогообложения. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС заявил председатель профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он уточнил, что обсуждение этих поправок, касающихся в том числе прав соседей, будет проходить в течение года, чтобы в 2021 году их могла рассмотреть Госдума. "Соседские права - это лишь одна из многих составляющих частей, различных интересных норм, в том числе о едином объекте недвижимости. Сейчас земля регистрируется отдельно, а сам объект отдельно. Законопроект позволит все упорядочить", - сказал депутат, отметив, что принятие норм о едином объекте потребует затем внесения изменений "и в земельное законодательство, и впоследствии в налоговое тоже".

"Объект будет один, администрирование точно будет проще, издержки точно будут меньше, я надеюсь, что уменьшится и налогообложение", - добавил Крашенинников. Он напомнил, что в СССР права собственности на землю не было, затем были введены права на недвижимость, а уже потом на участки под ней. "Исторически и юридически сложилось так, что это все отдельно. Мы идем к тому, что это единый комплекс", - пояснил он.

В целом, по словам Крашенинникова, этот блок поправок в ГК РФ призван ввести "цивилизованный способ разрешения конфликтных ситуаций". В качестве примера он привел случаи, когда на садовом участке был построен дом с квартирами на средства дольщиков, после чего выяснялось, что застройщик не имел на это права.

Поправки о вещных правах изначально входили в блок президентских законопроектов об изменениях в Гражданском кодексе РФ, внесенных в Госдуму главой государства в апреле 2012 года. Большая часть из них уже вступила в силу, а законопроект, затрагивающий вещные права, сейчас проходит обсуждение. На заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 6 декабря 2019 года была представлена доработанная Советом версия инициативы. Рабочую группу при Совете по доработке законопроекта возглавляет доктор юридических наук, профессор Василий Витрянский.