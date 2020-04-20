Льготная ипотека под 6,5%. Что известно об условиях программы

Те, кто обратится в банки за ипотечными кредитами до 1 ноября 2020 года, заявил президент. Другие требования к заемщикам он не уточнял.

Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на льготную ипотеку смогут рассчитывать те, кто берет заем в первый раз.

При этом пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. То есть даже когда программа закончится, банк не станет поднимать процент и 6,5% сохранятся до конца выплат.

Разницу между 6,5%, которые будут платить заемщики, и рыночной ставкой банкам возместит государство. Власти так уже делали — в 2015–2016 годах, когда после повышения ключевой ставки ЦБ до 17% и последовавшего роста ипотечных ставок предложили льготную ипотеку под примерно 12%.