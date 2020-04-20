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Объем введенного в эксплуатацию в КБР жилья вырос почти на 16%

С начала года в республике построили 349 новых квартир, площадь которых составила 37,3 тыс. кв. м

НАЛЬЧИК, 20 апреля. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Кабардино-Балкарии за первый квартал 2020 года вырос на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в понедельник в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики построено 349 новых квартир, площадь которых составила 37,3 тыс. кв. метров, что на 15,9% больше, чем в I квартале прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в сельской местности построено 145 квартир общей площадью 16,3 тыс. кв. метров, что составляет более 43% от общего ввода жилья по республике.

По данным статистики, населением за свой счет и с помощью кредитов построено 260 собственных домов площадью 30,6 тыс. кв. метров, что на 32,8% выше соответствующего периода прошлого года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных застройщиков приходится 81,9%.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии разработали госпрограмму на 2021-2025 ггоды, в рамках которой будет построено порядка 3 млн кв. м жилья. На программу будет выделено порядка 102,2 млрд рублей, из которых 9 млрд - средства федерального бюджета, 574,1 млн - республиканского, муниципальные образования вложат 211,1 млн рублей, 98,5 млрд рублей - средства внебюджетных источников. Предполагается, что 1192 семьи будут обеспечены жильем, общая площадь капитально отремонтированных помещений составит 596 тыс. кв. метров.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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