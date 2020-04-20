В Крыму банк РНКБ начал прием заявок на ипотеку по ставке в 6,5%

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апреля. /ТАСС/. Российский национально-коммерческий банк (РНКБ) в Крыму приступил к приему онлайн-заявок на оформление ипотечного кредита по ставке в 6,5%, решения по ним будут приниматься после утверждения правительством РФ условий ипотечной программы, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"РНКБ присоединяется к новой ипотечной программе "Ипотека с государственной поддержкой 2020" на покупку жилья в новостройках по ставке 6,5% годовых. Подать онлайн-заявку на оформление ипотечного кредита по данной программе можно уже сейчас на сайте банка. При этом решения по заявкам будут приняты банком после утверждения условий программы правительством РФ и вступления программы в силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк является лидером по ипотечному кредитованию в Крыму. За первый квартал 2020 года было выдано более 1,4 тыс. ипотечных кредитов, что в два раза превышает количество выданных кредитов за аналогичный период 2019 года. С января 2020 года в банке действует программа лояльности, в рамках которой клиент, оформивший ипотеку, при соблюдении условий программы может рассчитывать на вознаграждение от банка в том числе и в виде снижения процентной ставки по ипотечному кредиту.

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-м государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1 200 банкоматов, более 20 тыс. платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.

Президент Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения коронавирусной инфекции. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил ТАСС, что правительство планирует запустить программу субсидирования ипотечной ставки под 6,5% с 1 мая 2020 года.