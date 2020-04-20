В Южном федеральном округе выдали первую ипотеку без посещения банка в условиях карантина

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Сбербанк в Краснодаре в условиях карантина провел первую в Южном федеральном округе сделку по выдаче ипотеки на приобретение жилья заемщику без посещения банка, формат предусматривает выезд сотрудников к заемщику на дом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского отделения ПАО "Сбербанк" в понедельник.

" Сбербанк впервые на Юге России организовал выдачу ипотеки без посещения офиса банка. Сотрудник банка, обеспеченный средствами индивидуальной защиты, приезжает к клиенту домой для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в электронном виде. Это позволяет покупателям квартир проводить сделки по приобретению жилья в новостройках с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции. Первая подобная сделка состоялась... в Краснодаре", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что для данной процедуры финансовая организация обеспечивает своих сотрудников необходимыми средствами индивидуальной защиты, они будут выезжать на дом к клиентам для заключения сделки после предварительного одобрения заявок банком, заявки при этом подаются в онлайн-режиме.

"Документы заемщик получает на электронную почту после регистрации в Росреестре", - добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, регион занял по итогам 2019 году третью строчку в стране по вводу жилья в эксплуатацию, сего в прошлом году введено 80,3 млн кв. метров жилья.

Кубань - один из первых регионов в РФ, где ввели режим карантина, по распоряжению губернатора ограничения начали действовать с 31 марта. Прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков. Курорты региона приостановили прием отдыхающих, на Кубани закрыты все торговые центры, ряд объектов сферы услуг. С 12 апреля было принято возобновить работу рынков и ярмарок при условии соблюдения ими утвержденных мер санитарной безопасности.