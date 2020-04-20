ДОМ.РФ аккредитовал первые пять организаций для выдачи ипотеки

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Первые пять некредитных организаций, уполномоченных предоставлять ипотечные займы, аккредитовал ДОМ.РФ, на рассмотрении еще 10 заявок, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Так, аккредитацию получили АО "Ямальская ипотечная компания", АО "Корпорация развития жилищного строительства" (Приморский край), АО "Ипотечное агентство Астраханской области", АО "Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования", АО "Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области". Все перечисленные организации учреждены органами власти субъектов и занимаются социальными программами по улучшению жилищных условий населения и развитию жилищного строительства.

"На ДОМ.РФ возложен новый функционал по формированию и ведению перечня организаций, уполномоченных на выдачу ипотечных займов. Мы отмечаем высокую активность некредитных организаций. Мы как компания создаем все необходимые условия для организации оперативной работы и сокращения срока по аккредитации", - сказал заместитель управляющего директора ДОМ.РФ Олег Комлик, чьи слова приводятся в сообщении.

Новые полномочия ДОМ.РФ

В октябре 2019 года вступили в силу поправки в закон о потребительском кредите. Согласно документу, выдавать ипотечные кредиты могут только кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и ряд других юридических лиц, в том числе, организации, включенные институтом развития в соответствующий перечень.

Таким образом, у ДОМ.РФ появились новые обязанности по созданию и ведению перечня некредитных организаций, уполномоченных выдавать ипотеку. Компании, которые ранее выдавали ипотечные займы, но в октябре 2019 года лишились этой возможности, теперь могут обратиться в ДОМ.РФ за аккредитацией. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДОМ.РФ, после приема документов институт развития проводит оценку претендента на соответствие установленным требованиям, срок аккредитации - не более двух месяцев.

Для этого в марте правительство России утвердило правила, по которым некредитные организации могут попасть в перечень ДОМ.РФ и выдавать ипотечные кредиты. Согласно документу, у компании, в частности, не должно быть убытков по итогам последних двух отчетных лет, а также задолженности по уплате налогов. Кроме того, компания должна была заниматься выдачей ипотеки в течение трех лет до того, как вступили в силу поправки - 1 октября 2019 года, и за этот срок должна была заключить не менее 200 договоров.

Институт развития будет мониторить деятельность компаний, включенных в перечень, и исключать из него те организации, которые перестанут удовлетворять прописанным правительством требованиям. Как сообщила ТАСС пресс-служба ДОМ.РФ, такие правила повысят прозрачность рынка ипотеки и ее доступность для населения.