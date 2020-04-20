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Северная Осетия получила 17 млн рублей на первый этап переселения жилья

По данным министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики, это первые 30% предполагаемого бюджета этапа 2020-2021 годов

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 апреля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ перечислил Северной Осетии около 17 млн рублей на первый этап переселения жилья в 2020-2021 году. Об этом ТАСС сообщили в

"Аванс на сумму 16,9 млн рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья получила Северная Осетия. Это первые 30% предполагаемого бюджета этапа 2020-2021 годов", - сказал собеседник агентства.

Планируется переселить 54 семьи, или 123 человека. Новое жилье жители республики получат благодаря федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", в рамках которого реализуется этап программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный на 2019-2020 гг.

Всего из аварийного жилья к 1 сентября 2025 года будут расселены более 1 тыс. человек. Будет ликвидировано 19 329 кв. м аварийного жилья.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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