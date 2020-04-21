В Новгородской области для поддержки медиков приобретут 50 квартир

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апреля. /ТАСС/. Новгородские власти в качестве региональной меры поддержки планируют купить для медиков первичного звена 50 квартир в течение 2020 года, на это предусмотрено 100 млн рублей бюджетного финансирования. В прошлом году по этой программе приобрели первые шесть жилых помещений, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Министерства здравоохранения Новгородской области во вторник.

Ранее подобной меры поддержки для медиков первичного звена, которых не хватает в Новгородской области, в регионе не было. Осенью прошлого года депутаты Новгородской областной думы утвердили поправки в региональный бюджет, которые предусматривают выделение средств на покупку квартир для участковых терапевтов, педиатров, специалистов скорой помощи.

"Количество квартир, [которые планируется купить для медиков первичного звена], - 50. Объем финансирования равен 100 млн рублей", - сообщил он.

Также он добавил, что в 2019 году в рамках этой программы для медиков приобрели первые шесть квартир. Жилые помещения купили в Старой Руссе, Боровичах и Великом Новгороде. "В 2020 году квартиры будут закуплены в этих же районах, а также в еще в Окуловском районе", - добавил собеседник агентства.

По условиям региональной программы поддержки медиков, запущенной осенью прошлого года, полученное жилье новгородские медики первичного звена в дальнейшем смогут оформить в собственность. Для этого необходимо отработать в учреждениях здравоохранения региона семь лет.