Якушев: механизм субсидирования ставок для застройщиков будет создан в ближайшее время

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Механизм субсидирования кредитов застройщиков в рамках проектного финансирования будет разработан в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев на онлайн-конференции РБК .

"Комплекс мер будет направлен на доступность банковских кредитов, в том числе, это компенсация процентных ставок по кредитам, выдаваемых организациям строительной отрасли, которые сохраняют численность занятых работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020-21 годах. Сейчас мы готовим это постановление, там много условий. Прописать их на бумаге достаточно непросто. В ближайшие дни этот документ появится", - сказал министр.

Якушев добавил, что также в России готовится к запуску программа субсидирования ипотеки под 6,5% годовых. Он отметил, что программа будет действовать до ноября 2020 года, при этом граждане, заключившие договор на покупку новостроек, получат ипотеку под 6,5% на весь срок его действия. По словам министра, речь идет не о цене квартиры, а об объеме кредита.

"Гражданам будет предоставляться ипотечный кредит до 3 млн рублей, и только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области - до 8 млн рублей по ставке 6,5% годовых. Это тот объем кредита, который можно будет взять по такой ставке", - сказал Якушев.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, он сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку жилья комфорт-класса в новостройках. Кроме того, президент сообщил, что государство будет субсидировать процентную ставку по кредитам для строительных компаний, которые сохранят занятость и возьмут на себя обязательства избежать долгостроев.