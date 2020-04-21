Якушев заявил, что после самоизоляции стройотрасль могут поддержать дополнительно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Перечень мер поддержки строительной отрасли может быть расширен после снятия режима самоизоляции из-за коронавируса, когда можно будет оценить потери, сообщил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев на онлайн-конференции "Меры государственной поддержки строительной отрасли".

"Когда заработают все сервисы, когда заработают все строительные площадки, когда мы поймем, с какими потерями мы вышли из самоизоляции, то, конечно, уже нужно будет думать либо о следующем пуле мер поддержки, либо, если мы увидим, что те меры, которые сейчас у нас есть, дают свою эффективность, просто дозагрузить их финансовым ресурсом, перераспределив внутри то, что у нас есть", - сказал Якушев.

Он отметил, что при сегодняшнем состоянии нефтяного рынка, от которого зависит бюджет РФ, вряд ли можно рассчитывать, что будут дополнительные денежные средства на поддержку строительной отрасли. "От чего-то нужно будет отказаться и направить на антикризисные меры для поддержки отрасли", - подчеркнул министр.

При этом, по его словам, Минстрой продолжит следить за ситуацией на рынке жилищного строительства и будет заниматься прогнозированием того, какие инструменты помогут выйти из кризиса.

Меры поддержки стройотрасли

Президент РФ 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль на фоне нестабильной экономической ситуации и распространения новой коронавирусной инфекции. Он поручил правительству подготовить комплекс мер для повышения доступности банковского кредитования для застройщиков. Также Путин предложил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев.

Отдельно на совещании президент затронул тему доступности ипотеки. Путин сказал, что в ближайшее время необходимо запустить программу льготного ипотечного кредитования. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку на новостройки по ставке 6,5% годовых до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, по поручению президента, институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ получил государственную гарантию на 50 млрд рублей, которые пойдут на выкуп новых квартир комфорт-класса у застройщиков. Помимо этого, Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства докапитализируют на 30 млрд рублей, что поможет в завершении строительства имеющихся в стране долгостроев.