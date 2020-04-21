Мосбиржа начала делать расчет ценовых показателей ипотечных облигаций ДОМ.РФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московская биржа начала рассчитывать ценовые показатели ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Московская биржа начала расчет и трансляцию ценовых показателей ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ. Расчет таких ценовых показателей, как доходность, дюрация, g-спред и z-спред, производится на основании Ценовой конвенции для ипотечных ценных бумаг, разработанной Московской биржей и ДОМ.РФ в 2019 году. Трансляция ценовых показателей доступна клиентам биржи в терминале MOEX Trade SE и на сайте Московской биржи", - отмечается в сообщении.

В ДОМ.РФ отметили, что это позволит развивать рынок ипотечных ценных бумаг в России и расширять круг инвесторов в ипотечные облигации. Обычно методы расчета ценовых показателей долговых бумаг не учитывают, например, такую особенность ИЦБ, как зависимость потока платежей от выплат людей по ипотечным кредитам, объяснили в компании. "Расчет ценовых показателей ипотечных облигаций также учитывает изменение портфеля закладных, что позволяет адекватно оценивать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения портфельным управляющим", - прокомментировали в ДОМ.РФ.

Вице-президент бока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов считает, что расчет и трансляция ценовых показателей станет дополнительным ориентиром для широкого круга инвесторов, прежде всего институциональных. "По нашей оценке, подобные инвестиции [в ипотечные ценные бумаги], в частности, отвечают интересам будущих пенсионеров: с одной стороны, это приемлемый уровень риска за счет поручительства ДОМ.РФ и обеспечения в виде пула ипотечных кредитов, с другой - привлекательная доходность инвестирования", - сказал Попов.

Кроме того, начальник департамента заимствований Газпромбанка Федор Теребков добавил, что расчет и трансляция ценовых показателей ипотечных облигаций приведет к росту прозрачности этого рынка, позволит его участникам проще приходить к консенсусу по цене ИЦБ, а также в перспективе увеличит ликвидность этих ценных бумаг. "Мы приветствуем тот факт, что на рынке [ИЦБ] появился источник с высоким уровнем доверия по ценовым параметрам. Любое улучшение информационной структуры рынка [ипотечных облигаций] приветствуется. На наш взгляд, оно позитивно должно сказаться на показателях эффективности этого сегмента", - отметил он.

По словам Теребкова, ипотечные ценные бумаги, выпущенные с поручительством ДОМ.РФ являются одним из наиболее стремительно развивающихся сегментов среди рынков высококачественных долговых бумаг.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это выданные ипотечные кредиты, которые банки "упаковывают" в ценные бумаги и продают инвесторам. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством финансового института. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ представляют собой механизм привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, который позволит банкам нарастить объем выдачи ипотеки населению.

С декабря 2018 года ДОМ.РФ разместил 18 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 545 млрд рублей, объем подписанных меморандумов на выпуск ИЦБ превысил 1 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет около 80% всего рынка ИЦБ.

Снижение ипотечной ставки в России является одной из главных целей национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.