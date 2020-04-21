{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мосбиржа начала делать расчет ценовых показателей ипотечных облигаций ДОМ.РФ

Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет около 80% всего рынка ИЦБ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Московская биржа начала рассчитывать ценовые показатели ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Московская биржа начала расчет и трансляцию ценовых показателей ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ. Расчет таких ценовых показателей, как доходность, дюрация, g-спред и z-спред, производится на основании Ценовой конвенции для ипотечных ценных бумаг, разработанной Московской биржей и ДОМ.РФ в 2019 году. Трансляция ценовых показателей доступна клиентам биржи в терминале MOEX Trade SE и на сайте Московской биржи", - отмечается в сообщении.

В ДОМ.РФ отметили, что это позволит развивать рынок ипотечных ценных бумаг в России и расширять круг инвесторов в ипотечные облигации. Обычно методы расчета ценовых показателей долговых бумаг не учитывают, например, такую особенность ИЦБ, как зависимость потока платежей от выплат людей по ипотечным кредитам, объяснили в компании. "Расчет ценовых показателей ипотечных облигаций также учитывает изменение портфеля закладных, что позволяет адекватно оценивать риски и принимать обоснованные инвестиционные решения портфельным управляющим", - прокомментировали в ДОМ.РФ.

Вице-президент бока доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов считает, что расчет и трансляция ценовых показателей станет дополнительным ориентиром для широкого круга инвесторов, прежде всего институциональных. "По нашей оценке, подобные инвестиции [в ипотечные ценные бумаги], в частности, отвечают интересам будущих пенсионеров: с одной стороны, это приемлемый уровень риска за счет поручительства ДОМ.РФ и обеспечения в виде пула ипотечных кредитов, с другой - привлекательная доходность инвестирования", - сказал Попов.

Кроме того, начальник департамента заимствований Газпромбанка Федор Теребков добавил, что расчет и трансляция ценовых показателей ипотечных облигаций приведет к росту прозрачности этого рынка, позволит его участникам проще приходить к консенсусу по цене ИЦБ, а также в перспективе увеличит ликвидность этих ценных бумаг. "Мы приветствуем тот факт, что на рынке [ИЦБ] появился источник с высоким уровнем доверия по ценовым параметрам. Любое улучшение информационной структуры рынка [ипотечных облигаций] приветствуется. На наш взгляд, оно позитивно должно сказаться на показателях эффективности этого сегмента", - отметил он.

По словам Теребкова, ипотечные ценные бумаги, выпущенные с поручительством ДОМ.РФ являются одним из наиболее стремительно развивающихся сегментов среди рынков высококачественных долговых бумаг.

Об ипотечных ценных бумагах

Ипотечные облигации - это выданные ипотечные кредиты, которые банки "упаковывают" в ценные бумаги и продают инвесторам. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Стандартные однотраншевые ИЦБ ДОМ.РФ обеспечиваются солидарным поручительством финансового института. Ипотечные облигации с поручительством ДОМ.РФ представляют собой механизм привлечения долгосрочных финансовых ресурсов, который позволит банкам нарастить объем выдачи ипотеки населению.

С декабря 2018 года ДОМ.РФ разместил 18 выпусков ипотечных ценных бумаг на общую сумму 545 млрд рублей, объем подписанных меморандумов на выпуск ИЦБ превысил 1 трлн рублей. Доля ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ составляет около 80% всего рынка ИЦБ.

Снижение ипотечной ставки в России является одной из главных целей национального проекта "Жилье и городская среда". Согласно паспорту нацпроекта, к концу 2024 года ставка должна составлять 7,9%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минстрой не исключает, что выкупленные ДОМ.РФ квартиры направят на гособязательства
Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в дальнейшем их также могут продать, если спрос восстановится
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС