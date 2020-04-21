Строители предупредили о дефиците стеклопакетов в России

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российская строительная отрасль испытывает нехватку стеклопакетов, поставки которых ограничены из Китая из-за коронавируса, сообщил во вторник глава Национального объединения строителей ("Нострой") Антон Глушков на онлайн-конференции "Меры государственной поддержки строительной отрасли".

"В нескольких субъектах уже есть дефицит, в первую очередь, китайских комплектующих и стройматериалов, например, стекла - в половине Российской Федерации оно китайское. За Уралом у нас на рынке присутствует стекло только китайского производства. Сейчас мы испытываем реальную нехватку стекла, стеклопакета по причине того, что на протяжении двух месяцев поставки из Китая этого продукта практически не осуществляются", - сказал Глушков.

Он отметил, что в связи с этим большая часть компаний, которые заключили муниципальные, государственные контракты, безусловно, оказались в непростой ситуации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.