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Минстрой не исключает, что выкупленные ДОМ.РФ квартиры направят на гособязательства

Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что в дальнейшем их также могут продать, если спрос восстановится

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Непроданные квартиры в новостройках со сроком сдачи в 2020 году могут быть использованы в госпрограммах, чтобы выполнить обязательства перед отдельными категориями граждан. Об этом сообщил во вторник глава Минстроя России Владимир Якушев на онлайн-конференции "Меры государственной поддержки строительной отрасли".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в рамках мер поддержки рынка недвижимости в условиях снижения спроса из-за пандемии ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Сообщалось, что ДОМ.РФ намерен продавать выкупленные квартиры на открытом рынке, в том числе в рамках льготных программ - семейная ипотека, дальневосточная ипотека, а также в рамках новой программы субсидирования ипотечных ставок.

"Спрос, по всем признакам, как мы сейчас видим, будет падать <…>. В дальнейшем, если спрос восстанавливается, эти квартиры могут быть реализованы и превращены в денежную массу. Либо, если процесс выхода из кризиса затягивается, то эти квартиры могут быть использованы в государственных программах, которые сегодня есть в стране. С помощью этих квартир будут выполнены определенные обязательства перед отдельными категориями граждан", - сказал Якушев.

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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