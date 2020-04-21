Эксперты советуют не пренебрегать нотариальными услугами в онлайн-сделках с недвижимостью

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Сделки с недвижимостью требуют нотариального удостоверения даже в условиях самоизоляции из-за возросшего риска мошенничества при дистанционных операциях. Такое мнение высказали ТАСС во вторник в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты.

"Данные общественных организаций, которые ссылаются на статистику МВД, говорят о том, что сейчас, как и в любые кризисные периоды, активизировались мошенники. Подавляющее большинство сделок, которые признаются незаконными, заключаются в обход нотариуса, в простой письменной форме. Мы советуем серьезные сделки, к которым, несомненно, относятся сделки с недвижимостью, удостоверять нотариально", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что обращение к нотариусу даже в режиме самоизоляции гарантирует безопасность совершения сделки. В ведомстве рассказали, что в ситуации ограничения личных контактов можно направить нотариусу документы по электронной почте, чтобы он заранее подготовил проект договора. С помощью Единой информационной системы нотариата специалист получит необходимые для совершения сделки сведения в электронном виде и осуществит их проверку, а также правовую экспертизу. "Далее заявители лично являются к нотариусу. Все нотариальные конторы работают с соблюдением повышенных мер безопасности и санитарной гигиены", - добавили в палате.

Мнение риелторов

Риск мошенничества с недвижимостью в условиях пандемии действительно увеличился из-за дистанционных сделок, особенно это актуально для вторичного рынка жилья, рассказали ТАСС опрошенные эксперты. В частности, участились случаи выявления так называемых "квартир-призраков", сообщила информагентству руководитель юридического департамента федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина. "Размещается предложение о продаже квартиры по очень выгодной цене и с нескольких десятков человек получают задаток за нее, а потом лжесобственник исчезает с этими деньгам. Подделка документов встречается реже, но тоже имеет место быть, и в этом случае финансовые риски еще выше и можно потерять не только сумму задатка, но и сумму, соразмерную стоимости "квартиры-призрака", - сказала эксперт. Она также отметила, что в ее компании доля объектов, которые не допущены к продаже из-за проблем с документами или собственниками хотя и невелика, но с начала 2020 года увеличилась в 1,6 раза.

Попытки совершить операции по поддельным документам, например, по паспортам, действительно встречаются, подтвердил ТАСС генеральный директор агентства недвижимости "Невский простор" Александр Гиновкер. По его словам, чтобы оценить масштаб проблемы, достаточно набрать в поисковике "купить паспорт". "Сейчас в связи с активным переходом сферы недвижимость в онлайн риск заключения операций с помощью подделки электронной подписи также вырос", - предупреждает эксперт.

Ввод покупателя в заблуждение относительно объекта недвижимости - еще одна мошенническая схема, рассказала в свою очередь информагентству управляющий директор риелторской компании "Метриум" Надежда Коркка. По ее словам, при удаленной сделке продавцу гораздо проще запутать покупателя, прислав фотографии, которые не соответствуют действительности. Перед заключением сделки эксперт советует ознакомиться с оригинальными документами на квартиру и не ограничиваться отсканированными копиями даже в условиях карантина. "Гарантом юридической чистоты сделки выступает нотариус: в его компетенцию входит проверка всех бумаг", - напоминает эксперт.