{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минстрой призвал активизировать онлайн-оплату за услуги ЖКХ в самоизоляции

В ведомстве совместно с Общероссийским народным фронтом разработали памятку, в которой разъясняются форматы дистанционной оплаты

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя России Владимир Якушев призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), а также активизировать работу онлайн-площадок в сфере ЖКХ в условиях распространения коронавируса и самоизоляции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания с руководителями субъектов РФ.

"Следует активизировать работу всех онлайн-площадок отрасли, рассмотреть возможность оплаты ЖКУ на сайтах расчетно-кассовых центров, ресурсоснабжающих организаций. Информацию о существующих сервисах размещать на платежных документах, досках объявлений в подъездах, официальных сайтах органов власти и организаций жилищно-коммунального комплекса", - подчеркнул Якушев.

Он отметил, что Минстрой совместно с Общероссийским народным фронтом разработал памятку, в которой разъясняются форматы дистанционной оплаты. Кроме того, министр напомнил, что на сайте ведомства есть раздел, где представлены региональные онлайн-сервисы банков. Якушев добавил, что Минстроем достигнуты договоренности с федеральными информационными площадками по реализации совместных проектов в части просветительской работы граждан по теме предоставления и оплаты услуг ЖКХ.

"Люди должны четко знать, куда обращаться при возникновении сбоев в работе ЖКХ, а главное - как это сделать безопасно для здоровья в сложившихся условиях, не выходя из дома, в том числе провести регулярные платежи, получив, если требуется, необходимые разъяснения", - подчеркнул министр.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Якушев заявил, что при пересмотре инвестпрограмм в ЖКХ надо учесть подготовку к зиме
Глава Минстроя напомнил, что сформирован перечень мер по поддержке сферы жилищно-коммунального хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС