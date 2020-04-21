Минстрой призвал активизировать онлайн-оплату за услуги ЖКХ в самоизоляции

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минстроя России Владимир Якушев призвал усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по своевременной оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ), а также активизировать работу онлайн-площадок в сфере ЖКХ в условиях распространения коронавируса и самоизоляции. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания с руководителями субъектов РФ.

"Следует активизировать работу всех онлайн-площадок отрасли, рассмотреть возможность оплаты ЖКУ на сайтах расчетно-кассовых центров, ресурсоснабжающих организаций. Информацию о существующих сервисах размещать на платежных документах, досках объявлений в подъездах, официальных сайтах органов власти и организаций жилищно-коммунального комплекса", - подчеркнул Якушев.

Он отметил, что Минстрой совместно с Общероссийским народным фронтом разработал памятку, в которой разъясняются форматы дистанционной оплаты. Кроме того, министр напомнил, что на сайте ведомства есть раздел, где представлены региональные онлайн-сервисы банков. Якушев добавил, что Минстроем достигнуты договоренности с федеральными информационными площадками по реализации совместных проектов в части просветительской работы граждан по теме предоставления и оплаты услуг ЖКХ.

"Люди должны четко знать, куда обращаться при возникновении сбоев в работе ЖКХ, а главное - как это сделать безопасно для здоровья в сложившихся условиях, не выходя из дома, в том числе провести регулярные платежи, получив, если требуется, необходимые разъяснения", - подчеркнул министр.