Якушев заявил, что при пересмотре инвестпрограмм в ЖКХ надо учесть подготовку к зиме

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пересмотр ремонтных, а также инвестиционных программ, должен учитывать подготовку к отопительному сезону на территории России. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минстроя России по итогам селекторного совещания с руководителями субъектов РФ.

"Озвученные инициативы от предприятий ЖКХ по возможному глобальному пересмотру ремонтных и инвестиционных программ должны в первую очередь рассматриваться с точки зрения максимального высокого обеспечения безаварийного прохождения предстоящего отопительного сезона", - цитирует пресс-служба главу Минстроя Владимира Якушева.

По словам министра, все запланированные мероприятия по подготовке котельных, ТЭЦ, тепловых сетей и сферы водоснабжения, внутридомовой инфраструктуры к зиме должны быть выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Якушев напомнил, что на основе комментариев регионов и ресурсных организаций был сформирован перечень мер по поддержке сферы ЖКХ. "В том числе, в правительство РФ планируется внести предложение по внесению данной сферы в перечень отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с пандемией", - сказал министр.