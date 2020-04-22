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В Хабаровском крае в 2020 году расселят свыше 5,5 тыс. кв. м аварийного жилья

Новые квартиры получат 380 человек
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© Артем Ленц/ТАСС

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Новое жилье в 2020 году получат 380 человек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и четырех поселениях в районах Хабаровского края, сообщила ТАСС замначальника управления жилищного хозяйства краевого министерства ЖКХ Екатерина Пьянкова.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перераспределения части средств, полагающихся в том числе на программы по расселению аварийного жилья, чтобы увеличить темпы этой работы. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что программа расселения аварийного жилья может быть ускорена для поддержки строительной отрасли в условиях спада в экономике из-за пандемии.

"Участниками этапа программы на 2020-2021 год стали рабочий поселок Октябрьский, городские поселения Высокогорненское, Хор, поселок Переяславка, а также города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В этом году в планах расселить более 5,5 тыс. кв. м аварийного фонда", - сказала Пьянкова.

По ее словам, жилье получат в общей сложности 380 человек, для людей закупят квартиры либо возместят стоимость жилья. В прошлом году, сообщила Пьянкова, регион купил 80 квартир для расселения 228 человек. Остро проблема с ветхим жильем стоит в Хабаровске, где в апреле разрушился ветхий двухэтажный кирпичный дом. В подвале, где ранее была котельная, рухнула одна из опор, просел потолок, разрушилась кирпичная кладка, по дому пошли трещины, что повредило несущие конструкции здания. Более 30 жильцов разместились в маневренном фонде, а также у знакомых и родственников. Людей расселят в новые квартиры.

В ближайшие несколько лет, уточнила собеседница агентства, в целом по краю расселить предстоит более 3,8 тыс. человек. "По некоторым муниципальным образованиям края переданы полномочия по строительству многоквартирных домов по программе переселения. Размещены аукционы на разработку проектно-сметной документации на строительство домов в поселениях Уктур, Селихино, Пивань, Литовко, Майский, Гатка, Токи, в городах Советская Гавань, Бикин, Комсомольск-на-Амуре", - сказала Пьянкова, добавив, что после 2021 года планируется построить 12 многоквартирных домов в разных районах края.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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