Хуснуллин поручил регионам подготовить планы по переселению аварийного фонда

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил региональным властям подготовить планы по переселению граждан из аварийного жилья, сообщает в среду пресс-служба вице-премьера по итогам заседания президиума комиссии по региональному развитию.

Президент РФ Владимир Путин 16 апреля озвучил ряд предложений, которые позволят поддержать строительную отрасль. Он отметил, что нужно рассмотреть возможность перераспределения части расходов по программе расселения аварийного жилья, чтобы увеличить темпы переселения граждан.

"Мы просим глав регионов подготовить планы по возможностям регионов переселять. Причем подчеркну, что нам необходима конкретика: откуда, куда и в каком объеме жители могут быть переселены", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Ранее Фонд содействия реформированию ЖКХ предложил перераспределить денежные средства на переселение из аварийного жилья и перенести часть финансирования программы с 2022 года на 2021 год. По данным Фонда ЖКХ, семь регионов РФ - Хакасия, Кабардино-Балкария, Астраханская, Новгородская, Магаданская, Саратовская и Томская области - взяли обязательства досрочно переселить жителей домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Также Хуснуллин отметил, что в течение недели регионы должны представить предложения, какие проблемные дома до конца 2020 года сможет достроить Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства, используя дополнительно выделенные 30 млрд рублей.