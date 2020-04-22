Хуснуллин поручил Минстрою отслеживать эпидемиологическую ситуацию на стройках

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Министерству строительства и ЖКХ отслеживать санитарно-эпидемиологическую ситуацию на всех строительных площадках в России, сообщает в среду пресс-служба вице-премьера по итогам заседания президиума комиссии по региональному развитию.

"Строительство отнесено к непрерывным производствам, его нельзя останавливать, потому что заново запустить процессы будет сложно. С учетом сложившейся ситуации прошу Минстрой обеспечить постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки среди рабочих на всех стройках страны", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Ранее министр строительства РФ Владимир Якушев отмечал, что основная часть субъектов России полностью не прекратила строительство, но есть объекты, к которым имеются претензии по вопросу соблюдения санитарных норм. По словам министра, строительные работы должны продолжаться только при жестком условии соблюдения всех необходимых санитарных норм.

Строительство вошло в перечень отраслей, деятельность которых полностью не прекращена на время ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Ранее Хуснуллин говорил, что решение об остановке работ на строительных объектах должны принимать региональные власти. При этом губернаторы должны определить, какие стройки приостанавливать нельзя несмотря распространение коронавируса.